Политолог Сосновский по пунктам разобрал историю с "отравлением" Навального

Снимок Алексея Навального, который он опубликовал после выхода из комы, проанализировал политолог Александр Сосновский. Он привел восемь доводов в пользу того, что история с "отравлением" блогера похожа на симуляцию.

Политолог Александр Сосновский разложил по полочкам ситуацию с "отравлением" Алексея Навального. В своем Telegram-канале он перечислил восемь пунктов, которые заставили его усомниться в правдивости этой истории. Эксперт проанализировал фото блогера, которое тот опубликовал в Instagram после выхода из комы. На одном из них Навальный спускается по лестнице немецкой клиники Charite.

В первую очередь специалист обратил внимание на отсутствие следов от трахеотомии в районе шеи, что говорит о невозможности нарушения дыхательной системы, в том числе поражений после применения предполагаемого "боевого отравляющего вещества".

Сосновский отметил, что длительная кома приводит к атрофии мышц и малоподвижности коленных суставов. Поэтому, по словам эксперта, даже легкое сбегание по ступенькам в этом случае исключено.

В качество третьего довода политолог привел ботинки, в которых стоит блогер, передает "Царьград". Он подчеркнул, что обычно такую обувь запрещают носить в палатах интенсивной терапии.

"Это привилегия ходячих больных из нормальной терапии и используется при прогулках на свежем воздухе", — уточнил Сосновский.

Четвертый пункт — сам пост Навального, в котором не говорится ни слова про отравление и про "Новичок". В-пятых, блогер поблагодарил лечащих его медиков, но ничего не написал про свою семью.

"Человек, который возвращается из туннеля смерти, в первую очередь говорит о своих близких", — утверждает эксперт.

Далее Сосновский указал на описание Навальным выхода из амнезии. По его мнению, рассказ блогера неправдоподобен и похож на симуляцию. В седьмом пункте эксперт задался вопросом, касательно "амнезии" Навального.

"Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор…": если каждое утро он узнавал доктора, то как он "не узнавал людей"?" — написал политолог.

Резюмируя, Александр Сосновский отметил, что Навальный до сих пор не записал никакого видео, а лишь делился статичными фотографиями. Политолог подчеркнул, что вся история вокруг Навального могла быть заранее придумана.