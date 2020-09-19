Жителям России пояснили, как получить компенсацию за неоплачиваемый отпуск

Полагается ли работнику компенсация, если работодатель отправил его в неоплачиваемый отпуск, рассказал управляющий партнер адвокатского бюро "Паритет" Андрей Козбанов.

Принуждение сотрудника к уходу в неоплачиваемый отпуск по собственной инициативе является нарушением Трудового кодекса РФ. В таком случае гражданину стоит в течение трех месяцев подать заявление в прокуратуру, где описан факт несоблюдения его трудовых прав.

В рамках законодательства работодатель может объявить о простое на предприятии, подчеркнул Козбанов в беседе с Nation News.

Если причиной простоя являются внешние факторы, например, пандемия или прочие чрезвычайные ситуации, сотрудник должен получить компенсацию, исходя из расчета не менее двух третей тарифной ставки, которые высчитываются пропорционально времени остановки работы. Зачастую суды принимают решение о компенсации в размере полной заработной платы сотрудника на весь срок неоплачиваемого отпуска, отметил эксперт.