Роман от лица COVID-19 выпущен писательницей из России

Пандемия коронавирусной инфекции стала главным действующим лицом 2020 года. Эпидемиологическая обстановка вдохновила писательницу из России Ингу Кузнецову написать роман, где повествование ведется от лица заболевания.

Произведение получило название "Изнанка". Оно позволяет раскрыть тайну пандемии и понять радикальное несовпадение представлений людей о себе. Журналисты издания "Московский комсомолец" пообщались с Ингой Кузнецовой о ее новой работе, описывающей настоящую картину мира.

"Я превратила коронавирус в субъект, мыслящий и чувствующий... Мой роман прежде всего о людях", — объяснила писательница.

Книга относится к жанру философского романа, в котором присутствуют фантастические допущения. На его создание ушло четыре месяца. Жесткие сцены в произведении описаны натуралистично, однако в то же время "инопланетянски", рассказала писательница.