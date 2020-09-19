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17:53   19 Сентября 2020
Экономика

Российским потребителям объяснили схему возврата товара в магазин

Российским потребителям объяснили схему возврата товара в магазин

Законодательство России дает потребителям возможность вернуть приобретенный товар в течение 14 дней, напомнила председатель коллегии Адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.

В интервью Nation News она отметила, что вещь должна отсутствовать в перечне не подлежащих возврату, иметь в первоначальном виде все штампы, бирки и прочие отличительные знаки. Если чек не сохранился, придется доказать сотрудникам магазина факт покупки с помощью отчета по операциям с банковской картой или воспользовавшись показаниями свидетелей.

Лучше не срезать бирки до истечения двухнедельного срока, но даже без них можно сдать товар, который, например, начал расползаться по швам, рассказала Сулим. Также эксперт указала на то, что во время пандемии нового коронавируса Минпромторг решил уравнять в правах онлайн-площадки и традиционные объекты торговли в вопросе возврата товаров.

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Автор: Кристина Мокроусова
#торговля #магазины #права потребителей #возврат товаров

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