Политолог Рар рассказал, на что указывает «процесс Навального» в Германии

Если в Германии станут процветать подозрения о том, что Россия специально «отравила» блогера Алексея Навального, чтобы запугать оппозицию, белорусских демонстрантов и Запад в целом, это будет означать вступление мира в новую эпоху холодной войны. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью «Московскому комсомольцу».

Как он отметил, многие германские политики действительно придерживаются такого мнения, и это не может не «ужасать».

«Если так, то мы уже живем в двух абсолютно разных мирах, как это было во время холодной войны. Когда одна сторона подозревает, что у другой — самые коварные, мстительные и отвратительные цели. Но тогда это холодная война, тогда не о чем говорить. Я испугался этого и поэтому назвал ситуацию близкой к катастрофе», — объяснил Рар.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что результаты исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, и Навальный действительно был отравлен ядом группы «Новичок». По ее словам, вещество «однозначно идентифицировали в ходе проведенных тестов». Кроме того, Меркель потребовала от Москвы разъяснений по этой ситуации.

Меркель: В клинике Шарите работали токсикологи бундесвера, они провели анализ биологических проб, взятых у Навального. Лаборатория бундесвера сейчас пришла к ясному однозначному выводу - Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы «Новичок» pic.twitter.com/kuBIf5Y1MB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 2, 2020

Вместе с тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что удар по отношениям России со странами Евросоюза — цель ряда западных стран, которые из года в год проводят антироссийскую политику. Так, по ее словам, заявления принятой Европарламентом резолюции об отношениях с Россией практически «идентичны заявлениям Годепартамента США».

Захарова заявила, что некоторые страны Запада пытаются нанести удар по отношениям России с Евросоюзом:https://t.co/s9SF9PIijP pic.twitter.com/iDQialodtd — ТАСС (@tass_agency) September 17, 2020

Объяснений тому, почему немцев так беспокоит ситуация с Навальным, Александр Рар не находит.

«Россияне говорят: Навальный российский гражданин. Ему стало плохо в самолете, который летел над российской территорией. Почему это так заботит немцев? Почему они нападают и вводят новые санкции против РФ? Россия же против Запада ничего не сделала, никак не атаковала, и ни один гражданин западных стран не пострадал», — утверждает эксперт.

В пятницу, 18 сентября, генеральная прокуратура России направила запросы о правовой помощи в компетентные органы Франции и Швеции по инциденту с блогером Алексеем Навальным.

Генпрокуратура РФ запросила у Франции и Швеции результаты анализов Навальногоhttps://t.co/lOd0tTdE6V — Интерфакс (@interfax_news) September 18, 2020

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, в частности, была запрошена информация о том, чтобы провести на территории Франции и Швеции «токсикологические исследования биоматериалов Навального», а также опрос иностранных экспертов.