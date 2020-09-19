Депутат Ливии назвал решение о возобновлении нефтедобычи правильным шагом

Подписанное на днях соглашение о возобновлении добычи и экспорта ливийской нефти является шагом в верном направлении. Такое мнение высказал в субботу, 19 сентября, депутат Палаты представителей Ливии Мисбах Дума.

Договор о возобновлении добычи нефти играет важную роль для североафриканской страны, заявил Дума. Он одобрительно высказался о договоренностях, которые предусматривают справедливое распределение доходов от продажи нефти среди ливийцев. Благодаря соглашениям удастся равномерно распределить деньги между регионами североафриканской страны, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар заявил, что в североафриканской стране возобновляется добыча и экспорт нефти. Представители всех регионов Ливии, а также шейхи и старейшины племен составили договор, согласно которому доход от продажи природного ресурса будет справедливо распределен между ливийцами.