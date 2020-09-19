17:17 19 Сентября 2020Шоу-бизнес
Тарзан призвал Роспотребнадзор вмешаться в историю с изменой Королевой
Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, высказался по поводу вмешательства СМИ в его личную жизнь.
Супруг Наташи Королевой заявил, что Первый канал подписал контракт с "любовницей" на съемки цикла программ. Личная жизнь является частной, и в нее не должно вмешиваться телевидение. Тарзан счел такие шоу низкопробными. Мужчина убежден, что СМИ преступили закон, и призвал Роспотребнадзор взять под свой контроль произошедшее.
Пара Тарзана и Королевой оказалась в центре внимания в начале сентября из-за измены супруга. Неверный муж заявил, что 23-летняя обольстительница якобы развела его и сняла компрометирующие кадры.