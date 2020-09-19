Политолог Перенджиев отметил успешную борьбу Асада с терроризмом в Сирии

Правительство Сирии борется с терроризмом в своей стране вопреки действиям Запада, сообщил политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

На сирийской территории находится в заключении большое количество иностранных граждан, признанных террористами. При этом страны не торопятся возвращать этих людей обратно, заявил постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари. Западные страны избегают возврата боевиков для суда на родине вопреки заявлениям о борьбе с терроризмом, передает Федеральное агентство новостей.

Правительство Сирии во главе с Башаром Асадом старается уничтожить террористические сети у себя в стране. Основной задачей в ликвидации этой угрозы является не только непосредственное уничтожение боевиков, но и разрушение их поддержки извне, считает политолог.

Страны Запада помогали террористам, но теперь стремятся избежать ответственности за это, уверен Перенджиев. Им не нужны радикалы в своей стране, которые начнут распространять свою идеологию среди жителей. Во время поддержки террористов Запад надеялся на смерть радикалов на полях сражений Ближнего Востока. Тем, кто выжил и хочет вернуться, дома совсем не рады.