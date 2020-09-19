Эксперт рассказал о возможном снижении ключевой ставки ЦБ к концу 2020 года

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% не было неожиданным. Дальнейшее сокращение показателя может произойти в конце текущего года, когда завершатся президентские выборы в США, заявил финансовый эксперт Ян Марчинский.

Центробанк принял решение оставить текущий уровень ключевой ставки, так как финансовые площадки в России росли немного медленнее, чем в некоторых других государствах. Кроме того, над РФ нависает угроза введения новых санкций со стороны Запада, передает мнение специалиста ФБА "Экономика сегодня".

На решение регулятора также оказывает влияние политика центральных банков в других странах. Ключевая ставка в России не является самой высокой. Так в Белоруссии показатель составляет 7,75%, на Украине — 6%. В то же время в Боснии, Молдавии и Хорватии он не превышает 3%. В России остается пространство для дальнейшего понижения ключевой ставки, считает эксперт.