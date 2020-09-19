Депутаты Госдумы поддержали идею о создании содружества между Россией и ЕС

В Германии предложили создать добровольное содружество суверенных государств с участием России. Об этом РИА Новости заявил депутат бундестага, член комитета по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Как он отметил, необходимо также выстроить свободное торговое пространство «от Лиссабона до Владивостока».

«Долгосрочный мир между Германией и Россией, между Европой и Россией — это единственный шанс для всех нас выстроить безопасное пространство на европейской территории, чтобы обеспечить счастливое будущее нашим детям и внукам. Другого варианта нет», — приводит РИА Новости слова депутата.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам (КПРФ) Дмитрий Новиков к инициативе иностранного коллеги отнесся положительно. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он заявил, что вопреки антироссийским настроениям в западном сообществе европейские политики осознают необходимость урегулировать отношения с Россией.

«Я всегда говорил о том, что несмотря на очень серьезное давление в отношении России по всем параметрам, несмотря на определенную антироссийскую истерию, которая звучит постоянно из самых разных западных столиц, часть европейских политиков довольно здраво оценивает ситуацию. Они понимают, что конфликт, конфронтация между Россией и Европой — это вещь, над которой многие могут погреть руки, и прежде всего, партнеры европейских государств в Вашингтоне», — выразил мнение депутат.

При этом позиция США европейским интересам не соответствует, считает Новиков. Можно сделать вывод о том, что объективно оценивающие современное положение дел политики, наоборот, отрабатывают необходимость «двигаться в русле евроатлантической солидарности», продолжил дипломат.

«Поэтому я считаю, что эта точка зрения как раз представляет эту конструктивную линию, которая дает надежду, что при определенном стечении обстоятельств мы имеем шанс в перспективе управлять нашими отношениями», — полагает зампредседателя ЦК КПРФ.

Вместе с тем, Дмитрий Новиков выразил мнение, что, находясь в содружестве, о котором говорит Гердт, надеяться только лишь на «доброе» отношение со стороны политических деятелей Западной Европы не стоит. В таком союзе необходимо быть его равноправным членом — с эффективной экономикой и современными научно-техническими разработками.

«Фундаментально, мы имеем шанс на сотрудничество, на развитие контактов, на предотвращение конфликтов только в том случае, если сама РФ будет достаточно сильна. Если ее экономика будет работать эффективно, если научно-технические достижения будут своевременно внедряться в производство и если весь этот экономический потенциал будет служить делу о развитии человека в стране, с одной стороны, с другой — укреплению оборонной мощи России. Мы не сможем бесконечно долго базироваться здесь лишь на огромных достижениях советского наследия. Поэтому решение проблемы внутреннего социально-экономического развития в любом случае становится главным условием для решения внешнеполитической задачи», — подытожил собеседник агентства.

Депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам (ЛДПР) Антон Морозов с мнением коллеги согласился. Он подчеркнул, что подобная идея комитетом уже предлагалась. По его мнению, вопрос об упрощении пресечения государственной границы стоит давно, однако европейцы отказываются снимать визовые ограничения.

«Мы считаем, что те барьеры, которые сейчас существуют между Россией и Европой, носят заградительный характер и сдерживает социально-экономическое развитие как России, так и Европы. Поэтому, конечно, нужно упрощать и визовый, и таможенный режим. И упрощать движение капитала для того, чтобы можно было свободнее реализовывать совместные инвестиционные проекты. Пока что, к сожалению, европейцы не идут на то, чтобы снять визовые ограничения для перемещения граждан. В перспективе — да, конечно, эта идея будет востребована. Не знаю насчет содружества, какая форма будет там реализована, но сближать позицию в этом вопросе обязательно надо».

Ранее депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с ситуацией, произошедшей с российским блогером Алексеем Навальным. В ней Европарламент выступил за «неотложный запуск международного расследования» «отравления» Навального с привлечением к нему ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия.