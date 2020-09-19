Военный эксперт связал заявления Трампа о "супер" ракете с выборами в США

Президент США Дональд Трамп намеренно делает провокационные заявления о "супер-пупер ракете", разработку которой Россия якобы выкрала у американцев. Об этом в субботу, 19 сентября, заявил главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В беседе с корреспондентом интернет-издания iReactor военный эксперт объяснил, почему глава Белого дома решил заявить о краже Россией разработки американского оружия. Коротченко уверен, что Трамп намеренно лжет, поскольку вранье — главный механизм инфовойны против РФ.

В настоящее время американский лидер вступил в президентскую гонку. Выборы главы государства состоятся в США в ноябре 2020 года. Трамп пытается повлиять на умы общественности, провоцируя своих конкурентов, в данном случае — соперника по предвыборной гонке демократа Джозефа Байдена.