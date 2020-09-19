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16:46   19 Сентября 2020
Политика

Дипломат Глаз раскритиковал участие Тихановской в переговорах глав МИД

Дипломат Глаз раскритиковал участие Тихановской в переговорах глав МИД

Возможное участие экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД стран Евросоюза раскритиковали в Минске, сообщает агентство "БелТА".

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что возможное участие Тихановской в мероприятии такого формата является открытым вмешательством во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что такое решение является наглостью.

Белорусская сторона оповестила о своей принципиальной позиции представителей Евросоюза в Минске, подчеркнул Глаз. Саммит запланирован на 21 сентября в Брюсселе.

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Автор: Ирина Большунова
#евросоюз #белоруссия #тихановская

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