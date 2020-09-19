"Царская ягода" способна защитить от коронавируса

Снизить воспаления в организме и повысить устойчивость иммунитета к различным инфекциям и вирусам, в том числе COVID-19, способна брусника, которую еще называют "царской ягодой".

Брусника является не только антибактериальным средством, которое используют в период авитаминоза, но и мощной защитой от вирусов. Употребление ягоды в пищу эффективно помогает при гриппе, ангине и фарингите. В способности продукта входит также укрепление сосудов и стенок капилляров, объяснила московский консультант по лечебному питанию Марина Сергиенко.

Ягоду собирают на территории Дальнего Востока, Карелии, Урала и Сибири. Она содержит витамины группы А, В, С и Р. Благодаря им удается поддерживать работу нервной системы, противостоять различным болезням, в том числе онкологическим опухолям и коронавирусной инфекции. Несмотря на преимущества, диетологи советуют перед употреблением "царской ягоды" проконсультироваться с врачом.