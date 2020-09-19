Умер ученый-историк Стивен Коэн

Выдающийся историк, исследователь советского периода Стивен Коэн скончался в США. На момент смерти ему был 81 год. Известно, что историк был одним из ярых критиков иррациональной русофобии США.

Смерть настигла именитого ученого в пятницу, 19 сентября. Стивен Коэн ушел, находясь в собственном доме на Манхэттене. Его супруга, Катрина ванден Хойвел, издатель и совладелец The Nation, сообщила, что причиной смерти исследователя был рак легких.

Коэн вел хронику сталинских репрессий, а также изучал историю распада Советского Союза и был страстным поклонником Михаила Горбачева. Он свободно разговаривал на русском языке, а также являлся профессором русского языка Принстонского и Нью-Йоркского университетов.