Спикер ЛНА: средства от продажи нефти будут распределяться между ливийцами

Доходы от добычи и экспорта ливийской нефти перейдут народу североафриканской страны. Об этом в субботу, 19 сентября, рассказал официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари в беседе с телеканалом AlHadath.

По словам аль-Мисмари, за равномерным распределением доходов от продажи сырья будет следить специальная комиссия. Ее участникам предстоит решать спорные вопросы, а также распределять деньги на каждого ливийца в равных долях, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Представитель ЛНА объяснил, что ливийский международный банк в будущем будет выдавать деньги каждому региону страны, но пока этот процесс осуществляется другим способом. Сейчас главная задача, стоящая перед руководством страны, не допустить захвата денег террористами, коррупционерами и преступниками, которым подконтролен Центральный банк в Триполи.