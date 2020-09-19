Том Харди может стать новым Джеймсом Бондом

Пользователи Сети продолжают обсуждать, кто же станет новым Джеймсом Бондом. Дело в том, что 19 ноября 2020 года выходит фильм "Не время умирать", и это последний раз, когда агента 007 играет Дэниэл Крейг.

Недавно издание TheVulcanReporter со ссылкой на инсайдера сообщило, что роль Бонда может достаться голливудскому актеру Тому Харди. Неясно пока, насколько можно считать информацию достоверной. Студия пока не делала официальных заявлений.

Продолжение бондианы "Не время умирать" с Дэниэлом Крейгом еще не вышло в прокат. Официально нового актера на роль агента 007 должны объявить параллельно с премьерой. Источник сообщает, что Харди успешно прошел пробы и якобы его уже утвердили на роль Джеймса Бонда.