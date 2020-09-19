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16:11   19 Сентября 2020
Армия

Российская армия к концу года будет оснащена новым вооружением на 70%

Российская армия к концу года будет оснащена новым вооружением на 70%

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что уже к началу 2021 года российские войска будут оснащены новым вооружением почти на 70%.

Вооруженные силы РФ по итогам 2020 года будут оснащены новым вооружением почти на 70%. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире канала "Россия 24".

"Все планы 2020 года будут выполнены. Срывов гособоронзаказа нет. Мы все это мониторим фактически в ручном режиме", — отметил Борисов.

В пятницу, во время заседания Военно-промышленной комиссии президент РФ Владимир Путин отметил, что темпы выполнения гособоронзаказа на начало сентября превысили прошлогодний показатель на 4%. К началу сентября было заключено контрактов уже на 95% оборонных заказов.

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Автор: Илья Романович
#путин #российская армия #борисов #гособоронзаказ

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