Путин указал на причину создания Россией гиперзвукового оружия

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, кто вынудил власти страны создавать гиперзвуковое оружие.

Российский лидер в онлайн-формате провел встречу с почетным гендиректором и генеральным конструктором ОАО "ВПК "НПО машиностроения" Гербертом Ефремовым. В ходе нее Путин вспомнил, что Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке отказались от Договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году. Из-за этого российские власти задумались о создании гиперзвукового оружия.

Это должно было стать ответом на развертывание Вашингтоном системы стратегической ПРО, заметил президент РФ. Решение о создании такого оружия не было принято лишь благодаря Ефремову и его коллегам, заключил Путин.