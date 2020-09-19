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15:38   19 Сентября 2020
Политика

Путин указал на причину создания Россией гиперзвукового оружия

Путин указал на причину создания Россией гиперзвукового оружия

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, кто вынудил власти страны создавать гиперзвуковое оружие.

Российский лидер в онлайн-формате провел встречу с почетным гендиректором и генеральным конструктором ОАО "ВПК "НПО машиностроения" Гербертом Ефремовым. В ходе нее Путин вспомнил, что Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке отказались от Договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году. Из-за этого российские власти задумались о создании гиперзвукового оружия.

Это должно было стать ответом на развертывание Вашингтоном системы стратегической ПРО, заметил президент РФ. Решение о создании такого оружия не было принято лишь благодаря Ефремову и его коллегам, заключил Путин.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #создание #гиперзвуковое оружие

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