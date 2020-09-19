Социолог Шугалей может пополнить список кандидатов на Нобелевскую премию мира
Выдвижение социолога Максима Шугалея на Нобелевскую премию справедливо. Такое заявление сделал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.
Специалисты ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в Ливию в 2019 году. Они собирались провести исследование, но их похитили и заточили в неофициальной тюрьме "Митига". Никаких обвинений россиянам не выдвинули. Боевики продолжают незаконно удерживать Максима и Самера в заключении.
Малькевич заявил, что выдвижение Шугалея на Нобелевскую премию мира является честным решением, так как Максим — это не только герой и ученый, но и настоящий узник совести. Ситуация с Максимом и Самером показала всему миру настоящую террористическую угрозу.
Глава ФЗНЦ уверил, что он вместе с коллегами займется выдвижением Максима Шугалея на Нобелевскую премию, сообщает Федеральное агентство новостей.