Выдвижение социолога Максима Шугалея на Нобелевскую премию справедливо. Такое заявление сделал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Специалисты ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в Ливию в 2019 году. Они собирались провести исследование, но их похитили и заточили в неофициальной тюрьме "Митига". Никаких обвинений россиянам не выдвинули. Боевики продолжают незаконно удерживать Максима и Самера в заключении.

Малькевич заявил, что выдвижение Шугалея на Нобелевскую премию мира является честным решением, так как Максим — это не только герой и ученый, но и настоящий узник совести. Ситуация с Максимом и Самером показала всему миру настоящую террористическую угрозу.

Глава ФЗНЦ уверил, что он вместе с коллегами займется выдвижением Максима Шугалея на Нобелевскую премию, сообщает Федеральное агентство новостей.