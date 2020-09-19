Путин: "Авангард" станет стратегическим оружием российской армии

Российская система "Авангард" станет новым стратегическим оружием отечественной армии. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер сравнил работу по гиперзвуковым ракетам "Авангард" с реализацией ядерного и космического проекта СССР и назвал российского конструктора Герберта Ефремова автором гиперзвукового боевого блока "Авангард". Президент удостоил его сравнения с "отцом" ракетной российской космонавтики академиком Сергеем Королевым.

На сегодняшний день Герберт Ефремов — первый и единственный обладатель как звания Героя Социалистического Труда, присвоенного ему в 1963 году, так и Героя Труда Российской Федерации. Он принимал непосредственное участие и руководил созданием таких проектов российского вооружения, как комплекс крылатых ракет П-5, П-5Д, С-5, "Метеорит", ряда противокорабельных комплексов, морской крылатой ракеты "Яхонт" и различных ракетных комплексов стратегического назначения.