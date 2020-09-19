Познер объяснил, почему Запад "мстит" Путину санкциями

Западные государства через санкции пытаются "отомстить" президенту России Владимиру Путину за его выступление в Мюнхене в 2007 году. Такую точку зрения выразил телеведущий Владимир Познер.

По словам журналиста, руководство России в лице Владимира Путина в 2007 году заявило о неприемлемости однополярного мира. Москва продемонстрировала, что будет защищать свои национальные интересы и не будет идти на поводу у Вашингтона.

Владимир Познер подчеркнул, что западные государства не могут простить Путину эти слова и вводят ограничения против России, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что сейчас представители Запада намерены ввести санкции против Белоруссии.