Пять фонтанов Петербурга будут отремонтированы к концу 2020 года

Восстановление пяти фонтанов и фонтанных комплексов Санкт-Петербурга будет завершено до конца текущего года, заявили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Работы ведут сотрудники ГУП "Водоканал "Санкт-Петербурга". Ремонту подлежат пять фонтанов города на Неве. В начале сентября началось восстановление объекта на Лермонтовском проспекте. Также планируется завершить две реконструкции на Московском проспекте и в Пушкине, на Академическом проспекте.

Программа восстановления фонтанов была создана по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В 2021 году восстановление хотят провести еще на семи объектах, которые располагаются на Московском и Каменноостровском проспекте, а также в Шушарах и на улице Щербакова. Всего в городе на Неве функционирует 60 фонтанов.