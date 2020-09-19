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14:42   19 Сентября 2020
Общество

Пять фонтанов Петербурга будут отремонтированы к концу 2020 года

Пять фонтанов Петербурга будут отремонтированы к концу 2020 года

Восстановление пяти фонтанов и фонтанных комплексов Санкт-Петербурга будет завершено до конца текущего года, заявили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Работы ведут сотрудники ГУП "Водоканал "Санкт-Петербурга". Ремонту подлежат пять фонтанов города на Неве. В начале сентября началось восстановление объекта на Лермонтовском проспекте. Также планируется завершить две реконструкции на Московском проспекте и в Пушкине, на Академическом проспекте.

Программа восстановления фонтанов была создана по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В 2021 году восстановление хотят провести еще на семи объектах, которые располагаются на Московском и Каменноостровском проспекте, а также в Шушарах и на улице Щербакова. Всего в городе на Неве функционирует 60 фонтанов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#петербург #беглов #ремонт #фонтаны

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