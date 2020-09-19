Глава "РуссНефти" рассказал, как нефтяная отрасль в России пережила кризис

Пандемия коронавируса, мартовский срыв сделки ОПЕК+ и экономический кризис могли очень сильно ударить по нефтяной отрасли в России. Как удалось спасти нефтяников рассказал глава "РуссНефти" Евгений Толочек.

Ситуация в российской нефтяной отрасли была очень серьезной. Благодаря тому, что правительство оказало поддержку предприятиям, удалось смягчить последствия, иначе сферу пришлось бы буквально создавать заново, отметил Толочек в интервью с РБК.

По словам главы "РуссНефти", ряд компаний могли обанкротиться, в том числе "крепкие середнячки". Топ-менеджер обратил внимание, что защитить нефтяников помогло включение организаций в список системообразующих предприятий.

Сейчас кризис миновал, и российские компании устраивают цены за баррель на уровне 40 долларов. Дальнейшее восстановление стоимости черного золота будет зависеть от состояния экономики и политических событий, например, противостояния Китая и США.