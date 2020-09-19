Городскую свалку в Челябинске рекультивируют в рамках нацпроекта "Экология"

Рекультивация "объекта накопленного вреда", городской свалки в Челябинске, будет реализована с опережением сроков. Второй этап технических работ закончен на 75%, заявил начальник Управления по коммуникациям ФГУП "ФЭО" Денис Плещенко.

Челябинская свалка расположена в центре города и занимает 74 га. Она работала с 1949 года. Решение о рекультивации было принято в 1993 году, когда там накопилось 17,5 млн кубических метров ТКО. С 2018 года объект закрыт. Работы проводятся в соответствии с федеральным проектом "Чистая страна" и национальным проектом "Экология", который реализуется в рамках исполнения майских указов президента РФ Владимира Путина, передает Федеральное агентство новостей.

Главная цель рекультивации — снижение экологического ущерба, связанного с захоронением отходов. Исполнителем работ является Федеральный экологический оператор (ФГУП "ФЭО"). Технический этап завершат к 2021 году, а в 2022 году свалка превратится в зеленый холм с лесным массивом, сообщил Плещенко. На проект потратят около 4 млрд рублей из федерального бюджета.