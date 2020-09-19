Аналитик Юшков: США видят в Украине рынок сбыта, но не транзитер

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний заявил, что развал газотранспортной системы Украины станет для США следующей целью, если «Северный поток — 2» будет заблокирован.

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Загородний раскрыл следующую цель США после "Северного потока - 2". По его словам, этой цели "помогут", но не возродиться, а "бесславно закончить свои дни".https://t.co/dIKO4U13a6 — Телеканал Царьград (@tsargradtv) September 19, 2020

Загородний отметил, что Вашингтон не скрывает попытки помешать строительству газопровода, чтобы захватить европейский газовый рынок и вытеснить оттуда Россию. Так, следующей «жертвой» американских корпораций станет украинская ГТС.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков столь поздней реакции со стороны Украины удивился. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он заметил, что неблагоприятный исход для Киева вследствие ликвидации «Северного потока — 2» был очевиден с самого начала. Также нетрудно было предположить, что «дружба» США и Украины в борьбе против газопровода временна.

«Логика-то США какая? Заблокировать Россию сначала на украинском газовом транзите, а потом этот транзит перекрыть, чтобы в Европе возник дефицит газа. Дефицит газа возникает, цены поднимаются, и тогда будет рентабельно поставлять американский СПГ [сжиженный природный газ — прим. ред.]. В любом случае украинский транзит останавливается, поэтому здесь Украине особо радоваться нечему, если вдруг “Северный поток — 2” не будет достроен или не будет работать», — полагает эксперт.

Прекращение газового транзита ожидает Украину и в том случае, если строительство СП-2 завершится. По мнению Юшкова, это произойдет через четыре года, когда перестанет действовать пятилетний контракт между российской энергетической компанией «Газпром» и украинским «Нафтогазом».

«Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение о транзите газа в Европу через территорию Украины Действующий контракт истекает сегодня. Новое соглашение заключено сроком на 5 лет.https://t.co/91drcpI74y — Эхо Москвы (@EchoMskRu) December 31, 2019

«По контракту, Газпром будет платить оператору газотранспортной системы Украины в 2020 году около $2 млрд, ну, а потом обязательная прокачка снизится с 65 млрд кубов топлива до 40, и, соответственно, плата снизится где-то до 1,2—1,5 млрд. Поэтому пять лет они все равно гарантированно будут получать деньги. И, скорее всего, "Газпром" не будет подписывать новый контракт, потому что это экономически нецелесообразно для него. Он платит и в СП-2, и в первом СП своим дочерним структурам за прокачку. Ну и плюс там выбросы углекислого газа меньше, так как новые газопроводы меньше энергии потребляют», — объяснил Юшков.

Готовиться к потере транзита Киеву стоит при любом сценарии. Либо украинская ГТС пойдет на «Северный поток — 2», либо станет жертвой США, которые под каким-нибудь предлогом потребуют ее закрыть. Впрочем, по словам собеседника агентства, Америка в данном случае рассматривает Украину лишь как возможный рынок сбыта угля или газа, а не полноценного поставщика. Для них главное — не допустить сбыт российского газа в Европу ни через СП-2, ни через украинскую ГТС.

«Им без разницы, как его [украинский транзит] останавливать. Но как транзитер Украина США не нужна вообще. Здесь в идеале для США убрать еще и добычу, которая идет внутри Украины. Потому что там добыча довольно большая — около 20 млрд "кубов". Но Америке нужен рынок сбыта для своего СПГ. Поэтому если Украина вдруг перестанет добывать газ, то для американцев это будет замечательно», — подытожил эксперт.

Возможные риски для Германии при остановке «Северного потока — 2» назвал депутат бундестага, член комитета по международным делам («Альтернатива для Германии») Вальдемар Гердт. Как он заявил РИА Новости, отказ от строительства газопровода может привести к многомиллиардным штрафным санкциям.

Отказ от «Северного потока — 2» будет стоить Берлину €10 млрд штрафов, заявил член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт Удар также будет нанесен и по простым немцам — цены на тепло и электричество для них вырастут на 20%https://t.co/w76vG5wifV pic.twitter.com/SqiZQAj0gs — Газета.Ru (@GazetaRu) September 19, 2020

«"Северный поток" — это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим "Северный поток", то нам грозит более десяти миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам», — отметил политик.

Также остановка газопровода подставит под сомнение энергетическую безопасность Германии, считает депутат.

«Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от России через Балтийское море до Германии. Трубопровод проходит в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других стран Восточной Европы и Прибалтики — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против «Северного потока — 2» активно выступают Польша, Украина и США. Штаты заинтересованы в продаже Европе своего сжиженного газа.

Готовность газопровода — 93%. Завершить проект планировалось в 2020 году, однако в конце 2019 года США ввели санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве, что замедлило реализацию проекта.