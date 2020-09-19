Германия предложила создать содружество суверенных государств

Берлин озвучил идею о создании добровольного содружества суверенных государств от Владивостока до Лиссабона. Инициатива поступила от депутата бундестага, члена комитета по международным делам Вальдемара Гердта.

Долгосрочный мир между Россией и Европой является единственным шансом на образование безопасного пространства, заявил дипломат. Он назвал недопустимым ухудшение дружеских отношений Москвы и Берлина, пишет РИА Новости.

"Нам надо выстроить свободное торговое пространство от Лиссабона до Владивостока и создать добровольное содружество суверенных государств, чтобы мы могли развиваться, жить и процветать", — сказал немецкий депутат.

Гердт отметил, что прекращение строительства газопровода "Северный поток — 2" угрожает энергетической безопасности Германии. По его мнению, история вокруг остановки проекта является элементом борьбы за рынки сбыта.