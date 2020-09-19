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13:23   19 Сентября 2020
Политика

Совфед планирует провести переговоры с президентом РФ

Совфед планирует провести переговоры с президентом РФ

Члены Совета Федерации РФ планируют провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко.

Переговоры запланированы на 23 сентября, пишет РИА Новости. Также 23 сентября начнется осенняя сессия Совфеда и состоится пленарное заседание.

Тимченко рассказал, что сенаторы хотели бы выслушать обращение главы государства. Согласно поправке в Конституцию РФ Совфед получил новые полномочия по согласованию кандидатур в силовых ведомствах.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #совфед рф

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