Совфед планирует провести переговоры с президентом РФ

Члены Совета Федерации РФ планируют провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко.

Переговоры запланированы на 23 сентября, пишет РИА Новости. Также 23 сентября начнется осенняя сессия Совфеда и состоится пленарное заседание.

Тимченко рассказал, что сенаторы хотели бы выслушать обращение главы государства. Согласно поправке в Конституцию РФ Совфед получил новые полномочия по согласованию кандидатур в силовых ведомствах.