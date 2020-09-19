Предполагаемому убийце двух сестер в Рыбинске предъявили обвинение

Следователи в Ярославской области инкриминировали сразу три уголовных статьи отчиму двух убитых и изнасилованных девочек в Рыбинске Виталию Молчанову. Также они подали прошение об аресте злоумышленника в Ярославский областной суд.

Пресс-секретарь инстанции Ольга Козлова пояснила, что рассмотрение дела будет иметь закрытый статус, так как жертвами преступления против половой неприкосновенности стали две девочки, не достигшие совершеннолетия.

В правоохранительные органы обратилась мать погибших детей, когда пришла с работы в квартиру своего сожителя и обнаружила тела детей, однако мужчина уже успел скрыться с места происшествия. На его поиски потребовалось три дня, в мероприятиях участвовали примерно 200 стражей порядка, которые внимательно изучали окрестности населенного пункта.