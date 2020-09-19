МИД РФ назвал возобновление нефтедобычи в Ливии шагом к решению конфликта

В Министерстве иностранных дел РФ положительно отнеслись к ливийской инициативе по возобновлению добычи и экспорта нефти, назвав ее важным шагом на пути к решению конфликта в стране.

В пятницу, 18 сентября, стало известно, что в ходе межливийских переговоров было принято решение о возобновлении добычи и экспорта нефти. В Министерстве иностранных дел РФ положительно отнеслись к данной инициативе. РИА Новости получило комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Приветствуем это решение. Рассматриваем его как первый шаг на пути укрепления доверия между противоборствующими ливийскими сторонами и налаживания конструктивного сотрудничества на благо всех ливийцев с целью преодоления последствий гражданского конфликта и восстановления единства страны", - сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, доход от реализации нефти будет справедливо распределен между регионами страны. Распределение финансов возьмет на себя специально учрежденная Комиссия, во главе которой встал член Президентского совета нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Майтыг.

Ранее командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о возобновлении добычи нефти после приостановки. Эту инициативу рассмотрели представители всех регионов Ливии, включая шейхов племен и членов Палаты Представителей. По итогам переговоров был заключен договор, который учел интересы всех сторон.

В августе спикер ливийского парламента Агила Салех заявил, что в стране будет возобновлена добыча и экспорт нефти, однако отметил, что полученные от продажи финансы будут заморожены на специальном счету, пока не будет политически урегулирован кризис в стране. На сентябрь потери бюджета из-за приостановки нефтедобычи уже достигли 9,8 миллиарда долларов.