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13:12   19 Сентября 2020
Общество

Инфекционист Чуланов не прогнозирует второй волны COVID-19 в РФ

Инфекционист Чуланов не прогнозирует второй волны COVID-19 в РФ

Осенний период может спровоцировать небольшой подъем новых случаев коронавируса. Однако о второй волне COVID-19 речи не идет, сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов. 

В сентябре и октябре люди больше стали общаться друг с другом, формируются новые коллективы и контакты. Многие приехали из отпусков и вернулись на рабочие места. Сейчас продолжает идти первая волна коронавируса. Когда она будет пройдена, тогда можно будет делать дальнейшие прогнозы, считает Чуланов. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#вторая волна #коронавирус #инфекционист

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