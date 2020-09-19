Инфекционист Чуланов не прогнозирует второй волны COVID-19 в РФ

Осенний период может спровоцировать небольшой подъем новых случаев коронавируса. Однако о второй волне COVID-19 речи не идет, сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

В сентябре и октябре люди больше стали общаться друг с другом, формируются новые коллективы и контакты. Многие приехали из отпусков и вернулись на рабочие места. Сейчас продолжает идти первая волна коронавируса. Когда она будет пройдена, тогда можно будет делать дальнейшие прогнозы, считает Чуланов. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.