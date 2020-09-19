Несколько человек получили смертельные травмы в ходе стрельбы в Рочестере

Полиция США сообщила о гибели нескольких человек из-за возникшей в Рочестере перестрелки. Еще нескольким участникам инцидента потребовалась помощь медиков. Обстоятельства случившегося выясняются.

В американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) 18 сентября произошла стрельба, в результате которой погибло несколько человек. Об этом стало известно из сообщения местной полиции, опубликованном на официальной странице в Twitter.

На место происшествия прибыл отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Точной информации о произошедшем пока нет. Известно, что вокруг места, где случилась перестрелка, перекрыли ряд улиц. По имеющимся данным, в пятницу, 18 сентября, в Рочестере проходил очередной протест сторонников движения Black Lives Matter.