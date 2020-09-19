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12:36   19 Сентября 2020
Наука

Жуки подали идею для строительства баз на Марсе

Жуки подали идею для строительства баз на Марсе

Новый способ строительства баз на Марсе предложили ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна. Колонисты смогут воспользоваться смесью из местного грунта и хитина.

Научная работа азиатских исследователей опубликована в журнале Naked Science. Хитин состоит из звеньев хитозана. Из него сложены клеточные стенки грибов, панцири насекомых и ракообразных, а также рыбья чешуя. В случае появления на Марсе экосистемы для поддержания жизни колонистов хитин может стать одним из ее элементов.

Специалисты подробно описали процесс деления хитина на мономеры и комбинирования хитозана с марсианским реголитом. Эта технология очень проста, заявили ученые. Она не требует особых навыков и специального оборудования. Из смеси грунта и хитина можно будет создавать не только базы, но и инструменты.

Зарубежные ученые активно следят не только за Марсом, но и за другими планетами, в том числе за Юпитером. Недавно они зафиксировали там белый шум. Фотографии этого явления опубликованы на официальной странице телескопа Hubble в социальной сети Instagram, отмечает телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#марс #насекомые #рыбы

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