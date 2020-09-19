Жуки подали идею для строительства баз на Марсе

Новый способ строительства баз на Марсе предложили ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна. Колонисты смогут воспользоваться смесью из местного грунта и хитина.

Научная работа азиатских исследователей опубликована в журнале Naked Science. Хитин состоит из звеньев хитозана. Из него сложены клеточные стенки грибов, панцири насекомых и ракообразных, а также рыбья чешуя. В случае появления на Марсе экосистемы для поддержания жизни колонистов хитин может стать одним из ее элементов.

Специалисты подробно описали процесс деления хитина на мономеры и комбинирования хитозана с марсианским реголитом. Эта технология очень проста, заявили ученые. Она не требует особых навыков и специального оборудования. Из смеси грунта и хитина можно будет создавать не только базы, но и инструменты.

Зарубежные ученые активно следят не только за Марсом, но и за другими планетами, в том числе за Юпитером. Недавно они зафиксировали там белый шум. Фотографии этого явления опубликованы на официальной странице телескопа Hubble в социальной сети Instagram, отмечает телеканал "360".