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12:32   19 Сентября 2020
Происшествия

Столкновение легковушки с самосвалом закончилось смертью пяти человек

Столкновение легковушки с самосвалом закончилось смертью пяти человек

Водитель легкового транспортного средства модели ВАЗ-21140 не справился с управлением и въехал в движущийся во встречном направлении самосвал Scania. Результатом столкновения стала гибель пяти участников движения.

Инцидент произошел поздно вечером 18 сентября в Оренбургской области. Согласно имеющимся данным, 45-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте вместе со всеми пассажирами, находившихся в машине, сообщает издание "Говорит Москва".

Погибший ехал из Соль-Илецка в Акбулак. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали трагедии. На их основе будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

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Автор: Борис Нестеров
#дтп #полиция #смерть

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