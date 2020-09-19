Столкновение легковушки с самосвалом закончилось смертью пяти человек

Водитель легкового транспортного средства модели ВАЗ-21140 не справился с управлением и въехал в движущийся во встречном направлении самосвал Scania. Результатом столкновения стала гибель пяти участников движения.

Инцидент произошел поздно вечером 18 сентября в Оренбургской области. Согласно имеющимся данным, 45-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте вместе со всеми пассажирами, находившихся в машине, сообщает издание "Говорит Москва".

Погибший ехал из Соль-Илецка в Акбулак. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали трагедии. На их основе будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела.