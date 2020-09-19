Популярный в России фрукт замедляет старение

Ученые нашли фрукт, регулярное употребление которого может замедлить старение организма. Однако этот процесс может происходить не у всех людей.

В гранате есть химические соединения, которые замедляют процессы старения. Например, уролитин А, который улучшает функционирование в организме митохондрий, отвечающих за выработку энергии для работы клеток. Однако этот процесс может происходить не у каждого человека, так как состав бактерий в кишечнике у людей может быть разным.

Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature Metabolism. Ученые Швейцарского института биоинформатики провели эксперимент, в котором участвовали 60 пожилых людей. Одним давали плацебо, а другим — уролитин А.