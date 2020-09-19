Петербургские медики проверили на коронавирус еще 24 634 человека

Более 24,6 тыс. петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки. Об этом говорится в публикации администрации Северной столицы.

Под наблюдением медиков находятся 568 человек. Из них трое размещены в обсерваторе, а еще 565 человек числятся контактными. В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 170 вызовов, отмечает Смольный.

Ожидается, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в конце года. В Подмосковье она будет бесплатной, отмечает телеканал "360". Сейчас россиянам предлагается сделать прививку от гриппа. В Петербурге вакцинироваться можно в одном из передвижных пунктов. Губернатор Северной столицы Александр Беглов одним из первых сделал прививку от гриппа.