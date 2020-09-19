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12:09   19 Сентября 2020
Общество

Петербургские медики проверили на коронавирус еще 24 634 человека

Петербургские медики проверили на коронавирус еще 24 634 человека

Более 24,6 тыс. петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки. Об этом говорится в публикации администрации Северной столицы.

Под наблюдением медиков находятся 568 человек. Из них трое размещены в обсерваторе, а еще 565 человек числятся контактными. В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 170 вызовов, отмечает Смольный.

Ожидается, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в конце года. В Подмосковье она будет бесплатной, отмечает телеканал "360". Сейчас россиянам предлагается сделать прививку от гриппа. В Петербурге вакцинироваться можно в одном из передвижных пунктов. Губернатор Северной столицы Александр Беглов одним из первых сделал прививку от гриппа.

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Автор: Яна Либерман
#петербург #тест #коронавирус

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