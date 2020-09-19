Росстат сообщил об ускоренном темпе роста зарплат в России

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата.

За период с января по июль текущего года рост реальных зарплат граждан составил 2,9% в годовом выражении. Среднемесячный начисленный заработок в июле вырос на 5,7% в годовом выражении и составил 49,8 тысячи рублей. Показатели не продемонстрировали снижения с мая, за счет того, что средние и крупные предприятия в наименьшей степени пострадали от коронавирусного кризиса и продолжали работать во время ограничений. Кроме того, выплаты бюджетникам не прекращались.

Росстат собирает данные о заработке 66% от числа всех наемных работников, что по итогам первого полугодия 2020 года составляет порядка 43,9 млн человек. Всего в России насчитывается более 66 млн наемных работников, следует из данных за 2019 год.