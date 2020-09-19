Мишустин поздравил работников ОПК с Днем оружейника

Глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил с профессиональным праздником — Днем оружейника — сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщается в субботу, 19 сентября.

Сегодня российский ОПК представляет собой высокотехнологичное и наукоемкое производство, которое разрабатывает и выпускает современные виды вооружения, военную и специальную технику, не имеющую аналогов во всем мире, подчеркнул Мишустин.

Труд, талант и энергия российских специалистов играют значительную роль в оснащении российской армии вооружением, способным надежно охранять мир и покой миллионов людей по всей стране. Благодаря работникам ОПК повышается обороноспособность и независимость России, сказано в поздравлении премьер-министра, которое было опубликовано в субботу, 19 сентября.