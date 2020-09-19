Аналитики объяснили зависимость рубля от корректировок цен на нефть

Спрос на углеводороды в мире начал восстанавливаться, а цены на нефть наконец преодолели отметку в 40 долларов за баррель, однако курс рубля на уходящей неделе по-прежнему снижался к основным валютам.

Сделка ОПЕК+ и восстановление спроса на "черное золото" будут поддерживать котировки на текущем уровне. Даже возможная вторая волна COVID-19 не вызовет новых карантинных мер, поэтому рисков обрушения цен на сырье, как весной, нет, передает мнение портфельного управляющего QBF Дениса Иконникова агентство "Прайм".

Пока не ожидается значительное укрепление рубля из-за близкого к нулю сальдо счета текущих операций во втором и третьем кварталах, рассказал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Влияние на ситуацию на валютном рынке также оказывает вывоз капитала частным сектором. Доллар опустится до уровня 74 рублей, только если к концу года нефть Brent окажется в районе 50 долларов, а тема новых санкций уйдет на второй план. Если же цена Brent в среднем за 12 месяцев составит 25 долларов за баррель, доллар достигнет диапазона 80–85 рублей, отметил эксперт.