Кто и почему первым создал гиперзвуковое оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия похитила американские разработки гиперзвукового оружия, получив информацию от администрации экс-президента Барака Обамы, и на основе этих данных создала собственное вооружение. Об этом он сообщил в ходе выступления перед сторонниками в штате Миннесота, трансляцию которого вел телеканал Fox News.

Трамп обвинил Россию в краже данных о гиперзвуковом оружие. Это, как отметил глава Белого дома, произошло еще в бытность Барака Обамы на посту президента. Несмотря на это, США обладают куда более мощным оружием, чем Россия, утверждает Трампhttps://t.co/EaqU26IdoI — РБК (@ru_rbc) September 19, 2020

Несмотря на то, что Россия создала «супер-пупер-гиперзвуковую» ракету, которая в пять раз быстрее, чем обычная, Америка разработала оружие, способное развить «намного большую скорость», утверждает Трамп. При этом в успехе российской стороны, оказывается, следует благодарить администрацию бывшего американского лидера Барака Обамы. Именно так Дональд Трамп ответил на обвинения по поводу раскрытия засекреченных данных.

«Какое-то ничтожество говорит: "Мне кажется, он раскрывает засекреченную информацию". Нет. Все, что я сделал, — это рассказал миру, что у нас есть самое мощное оружие, но я даже не говорю, что это за оружие. И надеюсь, нам никогда не придется его применять. У нас есть "супер-пупер-гиперзвуковая" ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная. <…> А Россия похитила информацию. Вы об этом знали? Вы знали? Россия заполучила эту информацию и потом создала ее [ракету — прим. ред.]», — заявил Трамп на предвыборном митинге.

Вместе с тем, президент России Владимир Путин фактически опроверг убеждения Трампа, заявив, что впервые в новейшей истории Россия обладает «самым совершенным оружием», которого ни у кого нет. Таковой является российская система «Авангард».

Кроме того, Путин сообщил, что именно США в 2002 году вынудили Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Тогда Америка вышла из Договора по противоракетной обороне. Масштабные работы по созданию «гиперзвука» в России начались в 2004 году.

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — сказал президент на встрече с генеральным директором ОАО «ВПК "НПО машиностроения"» Гербертом Ефремовым.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал громкие заявления со стороны действующего главы Белого дома клеветническими. По его мнению, на такие высказывания Трампа натолкнула «горячая» предвыборная кампания.

«Надо понимать, что это, во-первых, предвыборная борьба у Трампа, в ходе которой он лепит любые небылицы, фантазии, клевещет. В общем, выдумывает все, что придет ему на ум», — отметил Литовкин в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Более того, даже если бы у администрации Барака Обамы и были какие-то разработки гиперзвукового оружия, то им бы Америка давно располагала, продолжил военный обозреватель.

«Логика здесь простая: если во времена Обамы, были технологии создания гиперзвуковых ракет, то почему у американцев их до сих пор нет, а у России они уже есть? Понимаете, вопрос возникает простой: кто у кого чего украл. Если у нас есть, а у них нет, значит, понятно, что они должны были у нас украсть, для того, чтобы что-то создать. Поэтому это никак не складывается в убедительный аргумент», — объясняет полковник в отставке.

Впрочем, любые «аргументы», исходящие от Трампа воспринимать серьезно не стоит. По мнению собеседника ПС, они, как правило, ничего общего с действительностью не имеют. А заявления насчет «украденных данных» Россией следует списать на попытку дискредитировать Барака Обаму, положительно к которому Трамп никогда не относился.

President Trump just blamed the Obama administration for the devastation in Puerto Rico! Here’s the True story... https://t.co/gR2MnvVwuf — PositivityWorks (@PositivityW) September 18, 2020

«Вы сами понимаете, что, когда человек рассказывает, что у Америки есть самое мощное оружие, что они создали "супер-пупер ракету", которая сильнее всех и быстрее всех летит, но при этом этой "супер-пупер ракеты" никто не видел, в руках не держал, никакой даже фотографии и технических характеристик не опубликовал. И даже сам Трамп не может показать ее и объяснить, что за "супер-ракету" он имеет в виду, где ее взять. Но это похоже, как, знаете, мальчики в детском саду спорят, у кого достоинство больше, при этом не снимая трусов. Тем более надо понимать, что Трамп всегда критиковал Барака Обаму и продолжает это делать», — подытожил Литовкин.

Ранее «Политика Сегодня» обсудила с Виктором Литовкиным утверждение обозревателей китайского портала Sina о том, что ракетный комплекс «Авангард» — шедевр российских Вооруженных сил. По их мнению, скорость удара и неспособность перехватить ракету позволяют ей стать «более устрашающим оружием, чем ядерная бомба». Собеседник агентства подтвердил информацию, назвав «Авангард» «супер-пупер» вооружением, перейдя на терминологию Дональда Трампа.

В начале сентября Пентагон объявил об успешных испытаниях гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем. Об этом говорилось в документе Управления перспективных исследовательских программ Минобороны США (ДАРПА). Также указывалось, что Пентагон «в течение календарного года» готов приступить к проведению первого испытания в условиях свободного полета.

При этом на днях начальник Командования глобальных ударов Военно-воздушных сил США Тимоти Рэй заявил, что США отстают в модернизации ядерных вооружений от России и Китая. Он выразил уверенность, что в войне будущего, в которой вероятнее всего будут участвовать США, Китай и Россия, существование американской нации будет под угрозой. Рэй также призвал Пентагон обновить всю сеть бомбардировщиков, подлодок и межконтинентальных баллистических ракет.