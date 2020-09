Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия похитила американские разработки гиперзвукового оружия, получив информацию от администрации экс-президента Барака Обамы, и на основе этих данных создала собственное вооружение. Об этом он сообщил в ходе выступления перед сторонниками в штате Миннесота, трансляцию которого вел телеканал Fox News.

Несмотря на то, что Россия создала «супер-пупер-гиперзвуковую» ракету, которая в пять раз быстрее, чем обычная, Америка разработала оружие, способное развить «намного большую скорость», утверждает Трамп. При этом в успехе российской стороны, оказывается, следует благодарить администрацию бывшего американского лидера Барака Обамы. Именно так Дональд Трамп ответил на обвинения по поводу раскрытия засекреченных данных.

Вместе с тем, президент России Владимир Путин фактически опроверг убеждения Трампа, заявив, что впервые в новейшей истории Россия обладает «самым совершенным оружием», которого ни у кого нет. Таковой является российская система «Авангард».

Кроме того, Путин сообщил, что именно США в 2002 году вынудили Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Тогда Америка вышла из Договора по противоракетной обороне. Масштабные работы по созданию «гиперзвука» в России начались в 2004 году.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал громкие заявления со стороны действующего главы Белого дома клеветническими. По его мнению, на такие высказывания Трампа натолкнула «горячая» предвыборная кампания.

Более того, даже если бы у администрации Барака Обамы и были какие-то разработки гиперзвукового оружия, то им бы Америка давно располагала, продолжил военный обозреватель.

Впрочем, любые «аргументы», исходящие от Трампа воспринимать серьезно не стоит. По мнению собеседника ПС, они, как правило, ничего общего с действительностью не имеют. А заявления насчет «украденных данных» Россией следует списать на попытку дискредитировать Барака Обаму, положительно к которому Трамп никогда не относился.

