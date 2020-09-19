Путин заявил о лидерстве России на мировом рынке вооружений

Благодаря вкладу работников ОПК России удается сохранять лидерские позиции на мировом рынке вооружений, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Этому послужила созидательная энергия и ответственное отношение работников оборонно-промышленного комплекса к своему делу. Именно благодаря этому оборонная отрасль России получила ряд инновационных и технических решений, сообщил Путин в своем поздравлении с Днем оружейника.

Вооруженные силы России получают передовые образцы вооружения и техники благодаря вкладу специалистов этой отрасли, отметил президент. Также он вспомнил вклад ветеранов, которые заложили основы славных оружейных традиций РФ. Работники сферы ОПК в дальнейшем будут трудиться на благо своей страны и россиян, уверен Путин.