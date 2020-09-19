Российские врачи подтвердили коронавирус у 6065 человек за сутки

Медики выявили 6065 новых случаев коронавируса в России. За сутки скончались 144 человека с подтвержденным диагнозом, а победили болезнь 5255 пациентов.

Российские врачи подтвердили коронавирус у 6065 человек за минувшие сутки в 84 регионах. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По последним данным, из заболевших 24,1% являются бессимптомными носителями коронавирусной инфекции. Также за сутки медики зарегистрировали 144 летальных исхода с COVID-19. За это время в стране полностью победили болезнь 5255 пациентов, у которых ранее нашли коронавирус.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные врачи за сутки проводят около 66 тыс. тестов на коронавирус. Она назвал такую цифру "гигантской", пишет ФАН.