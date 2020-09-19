Цену на российское лекарство от COVID-19 объяснили фармакологи

Российское лекарство от коронавируса "Арепливир" не может стоить слишком дешево, поскольку спрос на препарат слишком высок. Об этом в субботу, 19 сентября, заявил эксперт Николай Беспалов на радио "Комсомольская правда".

Высокая цена, установленная на российское лекарство, объясняется международной обстановкой и эпидемиологической ситуацией. Препарат вряд ли может стоить дешево, учитывая огромный спрос на его приобретение, объяснил эксперт.

В этой ситуации важен совсем другой аспект — свободная продажа лекарства в аптеке. Речь идет не об аскорбинке, а о препарате, который может назначать только лечащий врач. Людям нельзя приобретать "Арепливир" по собственному желанию, считает он.

Ранее стало известно, что упаковка нового российского препарата против коронавирусной инфекции COVID-19 "Арепливир", который разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет продаваться по цене от 12 320 рублей.