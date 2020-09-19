Депутат бундестага раскритиковал идею остановки "Северного потока — 2"

Отмена реализации проекта "Северный поток — 2" может привести к многомиллиардным штрафам. В этом случае пострадают сотни европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода, сообщил парламентарий бундестага Вальдемар Гердт.

По словам немецкого депутата, в реализации проекта принимают участие не только Россия и Германия, но и сотни других европейских компаний, которые вложили инвестиции в строительство газопровода. Остановка "Северного потока — 2" может грозить десятками миллиардов евро штрафных санкций.

Политик подчеркнул, что запрет на строительство газопровода нанесет серьезный удар по энергетической безопасности ФРГ, пишет РИА Новости.