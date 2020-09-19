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9:12   19 Сентября 2020
Политика

Ермак оценил шансы Зеленского прекратить войну на Украине

Ермак оценил шансы Зеленского прекратить войну на Украине

Президент украинского государства Владимир Зеленский сумеет завершить войну на территории страны до конца своего правления. Такую точку зрения выразил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Владимир Зеленский ранее заверил украинских граждан, что ему удастся завершить войну в государстве до 2024 года.

По словам Ермака, действующему президенту, без сомнений, удастся прекратить конфликт, который длится на протяжении шести лет, пишет "Украина.ру".

Как стало известно, Владимир Зеленский ранее заявил, что киевское руководство сделает все возможное для установления постоянного режима тишины в Донбассе.

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Автор: Кристина Мокроусова
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