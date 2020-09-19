Экономист объяснил, что может привести к новому ослаблению рубля

На ослабление рубля могут повлиять волатильность на мировых рынках из-за выборов в США или неопределенность в отношении новых международных санкций, заявил профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

С начала 2020 года рубль потерял по сравнению с долларом свыше 17%, а максимальное падение текущего года превышало в марте 24%.

"Впереди выборы президента США, и этот фактор может сильно потрясти мировые рынки. Рынки будут трястись — рубль тоже будет слабеть", — отметил собеседник РИА Новости.

Среди фундаментальных факторов, которые могут повлиять на валютный курс, Коган также назвал цены на нефть. По словам специалиста, "пока не видно никаких драматических изменений по нефтяным котировкам".