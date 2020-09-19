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8:27   19 Сентября 2020
Общество

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 11 октября

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 11 октября

Ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом в Петербурге продлены до 11 октября. Горожане будут обязаны соблюдать масочный режим. Соответствующие изменения в постановлении правительства подписал Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Помимо продления масочного режима, пожилым гражданам Петербурга старше 65 лет не рекомендуется нарушать режим самоизоляции, передают "Невские новости".

Несмотря на то, что все учебные заведения продолжат свою работу в стандартном режиме, закрытыми до конца года останутся детские лагеря. Также организованным группам детей нельзя будет посещать массовые мероприятия, в том числе театры и кинотеатры.

Недавно стало известно, что Минздрав утвердил новый порядок работы медицинских учреждений, согласно которому, пациенты с признаками ОРВИ будут на 48 часов изолированы от остальных. В отдельном боксе их будут проверять на коронавирус и грипп. Изменения в распорядке больниц будут иметь временный характер.

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Автор: Юлия Яковлева
#санкт-петербург #беглов #маска #коронавирус

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