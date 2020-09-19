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8:06   19 Сентября 2020
Общество

Минздрав поддержал инициативу обязательной вакцинации туристов от COVID-19

Минздрав поддержал инициативу обязательной вакцинации туристов от COVID-19

Инициатива по введению обязательной вакцинации туристов от COVID-19 является разумным условием для осуществления путешествий между странами. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Профилактика вакциной, по мнению Чуланова, будет самым эффективным способом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в мире, передают "Известия".

Реализация данной инициативы будет во многом зависеть от того, как другие страны к ней отнесутся, подчеркнул инфекционист. Мировая эпидемиологическая обстановка также повлияет на возможность ее воплощения в жизнь.

Идею обязательной вакцинации для тех, кто собирается осуществлять передвижение между различными странами накануне предложил министра здравоохранения Сергей Глаголев.

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Автор: Ирина Большунова
#туризм #вакцина #коронавирус #чуланов

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