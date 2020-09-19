7:30 19 Сентября 2020Армия
Центр S7 приступил к разработке новой ракеты-носителя
Специалисты начали разработку легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью. Ее созданием занимается центр разработок группы компаний S7.
Помимо возвращаемой первой ступени, новая ракета-носитель также получит жидкостный ракетный двигатель. Всего у объекта будет две ступени, передает РИА Новости.
"Мы приступили к созданию двухступенчатой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем с возвращаемой первой ступенью", — говорится в сообщении S7
Запуск многоразовой ракеты должен будет осуществляться с космодрома "Морской старт", которым владеет группа компаний S7.