Центр S7 приступил к разработке новой ракеты-носителя

Специалисты начали разработку легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью. Ее созданием занимается центр разработок группы компаний S7.

Помимо возвращаемой первой ступени, новая ракета-носитель также получит жидкостный ракетный двигатель. Всего у объекта будет две ступени, передает РИА Новости.

"Мы приступили к созданию двухступенчатой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем с возвращаемой первой ступенью", — говорится в сообщении S7

Запуск многоразовой ракеты должен будет осуществляться с космодрома "Морской старт", которым владеет группа компаний S7.