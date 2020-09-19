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7:30   19 Сентября 2020
Армия

Центр S7 приступил к разработке новой ракеты-носителя

Центр S7 приступил к разработке новой ракеты-носителя

Специалисты начали разработку легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью. Ее созданием занимается центр разработок группы компаний S7.

Помимо возвращаемой первой ступени, новая ракета-носитель также получит жидкостный ракетный двигатель. Всего у объекта будет две ступени, передает РИА Новости.

"Мы приступили к созданию двухступенчатой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем с возвращаемой первой ступенью", — говорится в сообщении S7

Запуск многоразовой ракеты должен будет осуществляться с космодрома "Морской старт", которым владеет группа компаний S7.

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Автор: Василий Пименов
#россия #ракета #морской старт #s7

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