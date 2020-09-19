Никосия выразила готовность к укреплению сотрудничества с Москвой

Правительство Кипра в полной мере готово к дальнейшему развитию двусторонних отношений с Россией. Никосия стремится укрепить сотрудничество с Москвой во всех отраслях жизнедеятельности государства.

Подробнее об этом рассказала глава службы по делам зарубежных стран и репатриированных киприотов управления президентского комиссара Республики Кипр Талия Антониу. Она в ходе проведения форума "Молодежное движение: новая эра мягкой силы" назвала русскую общину острова настоящим фундаментом крепких взаимоотношений с российской стороной. По ее словам, власти Кипра высоко ценят дружбу между странами, которая строилась несколько десятков лет.

"В этой связи мне хотелось бы подтвердить решимость Кипра... усиливать свои позиции в качестве важного международного центра для взаимодействия российского и кипрского бизнеса и инвестиций", — добавил президентский комиссар Фотис Фотиу в лице Антониу.

Она также поблагодарила участников Молодежного клуба российских соотечественников на Кипре за существенный вклад в организацию форума. К ее словам позднее присоединился советник-посланник посольства РФ в Республике Кипр Андрей Панюхов, сообщает ТАСС.