Трамп заявил, что Россия якобы украла у США "супер-пупер" ракету

Россия якобы украла данные о технологиях гиперзвукового оружия у бывшего президента США Барака Обамы. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп во время предвыборных митингов в Миннесоте.

Ракета, которая якобы была похищена Россией, по словам Трампа, имеет скорость в пять раз выше, чем у обычных ракет, передает Федеральное агентство новостей.

"Вы знаете, у них есть ракета, "супер-пупер-гиперзвуковая", я называю ее "супер-пупер", — сказал американский лидер.

При этом Трамп отметил, что сейчас США владеет ракетой, которая по скорости значительно превышает "супер-пупер-гиперзвуковую". По его мнению, ей бы позавидовали как президент РФ Владимир Путин, так и Председатель КНР Си Цзиньпин.